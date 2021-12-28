Mounir Chouiar, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırdı - Haberler Spor
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Mounir Chouiar, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırdı

Mounir Chouiar, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırdı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile başarılı sol kanat oyuncusu Mounir Chouiar'in yollarını ayırdığı öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile başarılı sol kanat oyuncusu Mounir Chouiar'in yollarını ayırdığı öğrenildi.

Yeni Malatyaspor, sol kanat oyuncusu Mounir Chouiar'i, bu sezon kiralık satın alma opsiyonlu olarak Dijon Kulübü'nden transfer etmişti. Piyasa değeri 4.8 milyon avro olan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mounir'in Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırdığı öğrenildi. İstanbul'a geçerek ülkeden ayrıldığı öğrenilen Mounir Chouiar, takımdan yollarını ayırma konusunda kulüpten açıklama yapılmasını bekleniyor.

Mounir Chouiar, Yeni Malatyaspor'da çıktığı 17 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.


- Malatya
Mounir Chouiar, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırdı

Mounir Chouiar, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırdı

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Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Spor Haberleri

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