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Motosnow sevenler Davraz'da bir araya geliyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Motosnow sevenler Davraz'da bir araya geliyor

Motosnow meraklıları ve adrenalin tutkunları Isparta Davraz Kayak merkezinde bir araya gelecek.

ISPARTA (İHA) - Motosnow meraklıları ve adrenalin tutkunları Isparta Davraz Kayak merkezinde bir araya gelecek.

Kış sporlarının önemli merkezlerinden biri olan Davraz Kayak Merkezi, kayak tutkunları ve ekstrem spor tutkunları için vazgeçilmez bir yer haline geldi. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Off-road gösterilerinin ardından Isparta Racing Motor Sporları Kulübü üyeleri Davraz Kayak Merkezinde motosnow gösterileri ve hobi yarışmaları düzenleyecek. Isparta Valiliği önünde motosiklet gösterisi gerçekleştiren kulüp üyeleri tüm motor sporları tutkunlarını ve adrenalin sporları sevenleri bu hafta sonu Davraz'da yapılacak etkinliklere davet etti. Hafta sonu yapılacak etkinlikler 3 kategoride yapılacak, etkinliklere Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 50 erkek 10 kadın sporcunun katılacağı öğrenildi. - ISPARTA

Motosnow sevenler Davraz'da bir araya geliyor

Motosnow sevenler Davraz'da bir araya geliyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Davraz kayak merkezi, Isparta, Kayak, Spor, Haberler

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