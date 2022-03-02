Benzin fiyatlarına zam mı gelecek merak edildi. En son yapılan zam (LPG zammı) 1 Mart tarihlerindeydi. Peki, Benzine zam mı geldi? 2-3 Mart 2022 benzine ve mazota zam mı yapılacak? Mazot kaç TL, ne kadar? LPG kaç lira, ne kadar? Güncel benzin fiyatları! Benzine zam mı geldi? 2-3 Mart Mazota zam mı geldi, kaç TL oldu? Mazota ne kadar zam geldi? LPG'ye zam geldi mi? Motorin'e zam mı geldi? merak etti. Motorine tekrardan zam mı gelecek 2022? Mazota yeniden zam mı geldi? En son mazot zammı fiyatları ne kadar? Mazot ve Motorine zam var mı?

2 MART ÇARŞAMBA MAZOT VE MOTORİNE TEKRARDAN ZAM GELDİ Mİ?

2 Mart 2022 tarihiyle mazot, motorin ve benzine tekrardan zam geleceğine dair bir açıklama yapılmadı.

En son yapılan zamlar şöyle:

LPG'YE ZAM GELDİ Mİ?

Dün 33 kuruş zam yapılan LPG Oto gaza bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 61 kuruş daha zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre LPG Oto gaza, 2 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 61 kuruşluk zam yapıldı.

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.

BENZİNE ZAM VAR MI?

Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak.

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak.

İstanbul'da benzinin litresi : 16,76 TL

İzmir'de benzinin litresi : 16,87 TL

Ankara'da benzinin litresi : 16,85 TL

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.

İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 16,99TL

İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 17,08 TL

Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 17,08 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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