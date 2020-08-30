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Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi

Motor hacmi 1600 silindir ve yukarısında olan araçlarda ÖTV oranları yüzde 60'tan yüzde 80 ve yüzde 100 ile yüzde 160 arasından yüzde 130 ile yüzde 220 arasına artırıldı.

Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
30.08.2020 07:41 | Son Güncelleme: 30.08.2020 07:45

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca cari açık üzerinde yüksek düzeyli olumsuz etkiye sahip olan otomobil ithalatının azaltılması amacıyla motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi. Buna göre motor silindir hacmi 1600 ile 2000 arası olan araçlarda ÖTV yüzde 80'e yükseltildi.

Alınan kararla şu şekilde:

MOTOR HACMİ 1600'E KADAR OLAN ARAÇLARDA ÖTV ORANI KORUNDU

Karara göre, motor silindir hacmi 1600'e kadar olan araçlarda ÖTV oranı aynı kaldı. Ancak matrah değişti. ÖTV matrahı 70 bin liraya kadar olan araçlarda matrah 85 bin liraya çıktı. ÖTV oranı yüzde 45 olarak korundu.

ÖTV matrahı 70 bin lira ile 120 bin lira arasındaki araçlarda matrah 85 bin ile 130 bin TL arasına çıktı. ÖTV oranı yüzde 50 olarak korundu.

MOTOR HACMİ BÜYÜK OLAN ARAÇLARDA ÖTV YÜZDE 130-YÜZDE 220 ARASINA ÇIKARILDI

Ancak motor silindir hacmi 1600 ile 2000 arasında olan araçlarda yüzde 60 olan ÖTV oranı yüzde 80'e yükseltildi. ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşmayan araçların ÖTV oranı yüzde 100'den yüzde 130'a çıktı.

2000 motor üstü araçlarda yüzde 100 ile yüzde 160 arasında olan ÖTV oranı yüzde 130 ile yüzde 220'ye çıkarıldı.

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