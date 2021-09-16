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MotoGP'de sıradaki durak San Marino GP

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
MotoGP'de sıradaki durak San Marino GP

MotoGP'de 2021 takviminin 14'üncü yarışı İtalya'da koşulacak.

Motogp'de 2021 takviminin 14'üncü yarışı İtalya'da koşulacak. Misano Marco Simoncelli Pisti'nde yapılacak San Marino Grand Prix'sinde Red Bull sporcusu Marc Marquez bu sezonki ikinci galibiyeti için piste çıkacak. Deniz Öncü Moto3 kategorisinde ilk zaferi için San Marino GP'de yarışacak.

4.2 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden gerçekleşecek San Marino GP'de, sonuncusu 2019'da olmak üzere 6 kez MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Marc Marquez, bu sezonki ikinci zaferi için mücadele edecek.

İtalya'daki Misano Marco Simoncelli Pisti'nde koşulacak heyecan verici mücadele TSİ 15.00'te başlayacak.

DENİZ ÖNCÜ'NÜN HEDEFİ BİRİNCİLİK

Türkiye'yi Moto3'te temsil eden Deniz Öncü de ilk birinciliğine San Marino GP'de ulaşmaya çalışacak. 17 yaşındaki Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Moto3 takviminin 14'üncü yarışında Misano Marco Simoncelli Pisti'nde mücadele edecek. Red Bull KTM Tech3 takımıyla bu sezon bir ikincilik, bir de üçüncülük elde eden Deniz Öncü, geçen hafta İspanya'daki yarışı ikinci sırada bitirmeyi başarmıştı. Deniz Öncü'nün zafer aradığı yarış, TSİ 12.00'de başlayacak.


MotoGP'de sıradaki durak San Marino GP

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