Mostafa Mohamed koronavirüse yakalandı

Galatasaray'da koronavirüse yakalanan futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Karantina sürecinin başladığı belirtilen futbolcunun Mostafa Mohamed olduğu ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mostafa Mohamed, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."