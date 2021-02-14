Mostafa Mohamed'e Youtuber Mahmoud Makki tercümanlık yapıyor

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Galatasaray'da oynadığı 3 resmi maçta da gol atmayı başaran Mostafa Mohamed ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Türkiye'de yaşayan Suriyeli sosyal medya fenomeni Mahmoud Makki, İngilizcesi yeterli düzeyde olmayan Mostafa'ya tercümanlık yapıyor.

Galatasaray, yeni transferi Mostafa Mohamed için ilginç bir hamleye imza attı. İngilizcesi yeterli düzeyde olmayan Mostafa Mohamed'e kulüp tarafından tercüman tutuldu.

INSTAGRAM TAKİPÇİSİ 1.1 MİLYONA ULAŞTI

Türkiye'de yaşayan Suriyeli Mahmoud Makki, Mısırlı golcünün imza töreninde de tercümanlığını yapmıştı. Mostafa Moahamed'in Instagram takipçi sayısı derbideki golüyle 1.1 milyona ulaşırken, Youtuber olduğu ortaya çıkan tercümanı olan Makki, Youtube hesabında 1.5 milyon aboneye sahip.

1.5 sezon için kiralanan ve 2022 yaz transfer dönemi için 4 milyon dolar satın alma opsiyonu bulunan Muhammed, Türkiye'de forma giydiği F.Bahçe, Başakşehir ve Alanya maçlarında da gol katkısı yapmayı başardı.

(Sabah)