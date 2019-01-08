Mosder Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Balcı Seçildi

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Mustafa Balcı seçildi.

MOSDER'in açıklamasına göre, derneğin Wow Convention Center'da gerçekleşen 10. Olağan Kurul Toplantısı'nda yönetim değişikliği yapıldı.

Mobilya sektörünün lider markalarının temsilcilerinin yer aldığı genel kurulda yapılan seçimde yönetim kurulu başkanlığına oy birliğiyle Weltew Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı getirildi.

Genel kurul sonrası verilen önergeyle 2 yıl olan başkanlık süresi de 3 yıla uzatıldı. Böylelikle Balcı, MOSDER'deki başkanlık görevini üç yıl sürdürecek. MOSDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ise Mondi'den Bilal Uyanık oldu.

Seçim sonrası konuşan Mustafa Balcı, sektörün sorunlarına çözüm hedefiyle yola çıktığını belirterek, Türk mobilyasının uluslararası arenada temsil edilmesi gerektiğini bildirdi.

Balcı, "Mobilya sektörünün çatı kuruluşu olan MOSDER, 15 yıldır çok sayıda başarılı projeye imza attı. Türkiye ekonomisinin lokomotif gücü olan mobilya sektörünü zirveye taşımak, dünya çapında bir marka haline getirmek ve sesimizi uluslararası arenada duyurmak amacıyla faaliyetlerimizi çeşitlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Mobilya üreticilerinin maruz kaldığı koşulların her geçen gün ağırlaştığını aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Bugün imkansız gibi görünen birçok başarıyı elde edebilmek için kararlı ve istikrarlı olmalıyız. Yani birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Bildiğiniz gibi başarı, her şeyden evvel kararlılık gerektiren zor bir süreçten sonra elde ediliyor. Yönetim kurulu üye sayısının 5'ten 7'ye yükselmesi yolumuza kararlılıkla devam etmek adına bize güç kaynağı oluyor. Yönetim kurulu arkadaşlarım ve ben görevde bulunduğumuz süre boyunca aynı özveri ve sorumluluk bilinciyle bu vazifeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA