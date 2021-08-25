Morutan için ödenen para, Gigi Becali'yi G.Saray taraftarının diline düşürdü: Dolandırdık

Galatasaray'ın Steaua Bükreş'ten Morutan'ı kadrosuna katmasının ardından Romanya ekibinin sahibi Gigi Becali, Galatasaray taraftarının diline düştü. Transfer pazarlığını 10 milyon eurodan açan Becali uzun süren görüşmeler sonrası Rumen futbolcuyu 3.5 milyon euroya sarı-kırmızılı kulübe verdi. Bu olayla ilgili esprili paylaşımlar yapan Galatasaray taraftarı, "Becali'yi dolandırdık" şeklinde ifadeler kullandı.