Morutan için ödenen para, Gigi Becali'yi G.Saray taraftarının diline düşürdü: Dolandırdık
Galatasaray'ın Steaua Bükreş'ten Morutan'ı kadrosuna katmasının ardından Romanya ekibinin sahibi Gigi Becali, Galatasaray taraftarının diline düştü. Transfer pazarlığını 10 milyon eurodan açan Becali uzun süren görüşmeler sonrası Rumen futbolcuyu 3.5 milyon euroya sarı-kırmızılı kulübe verdi. Bu olayla ilgili esprili paylaşımlar yapan Galatasaray taraftarı, "Becali'yi dolandırdık" şeklinde ifadeler kullandı.
Galatasaray uzun süren pazarlıkların ardından Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulübün, Rumen yıldız için ödediği 3.5 milyon euroluk bonservis ise dikkat çekti. Galatasaray taraftarı, transfer görüşmelerinde kapıyı 10 milyon eurodan açan Steaua Bükreş'in sahibi Becali'nin bonservisi 3.5 milyon euroya kadar düşmesinin Burak Elmas'ın pazarlık başarısı olduğu fikrinde birleşti.
3.5 MİLYON EUROLUK BONSERVİS GALATASARAYLILARI DA ŞAŞIRTTI
Galatasaray taraftarı, Becali'nin açıklamalarından sonra sarı-kırmızılı kulübün bu transferi 3.5 milyon euro karşılığında bitirmesini şaşkınlıkla karşıladı. Transferin ardından Rumen ekibinin sahibi Becali, taraftarın diline düşerken hakkında esprili paylaşımlar yapıldı.