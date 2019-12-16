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Moody's: Türkiye'de finans dışı şirketler için görünüm negatif

Moody's Investors Service bugün yayınladığı raporda, Körfez İşbirliği Konseyi, Türkiye ve Güney Afrika'daki finans dışı şirketler için gelecek 12-18 aya dönümk görünümün negatif olduğunu bildirdi.

16.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:52
Moody's: Türkiye'de finans dışı şirketler için görünüm negatif

Moody's Investors Service bugün yayınladığı raporda, , ve 'daki finans dışı şirketler için gelecek 12-18 aya dönümk görünümün negatif olduğunu bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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