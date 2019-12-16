Moody's: Türkiye'de finans dışı şirketler için görünüm negatif

16.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:52

Moody's Investors Service bugün yayınladığı raporda, Körfez İşbirliği Konseyi, Türkiye ve Güney Afrika'daki finans dışı şirketler için gelecek 12-18 aya dönümk görünümün negatif olduğunu bildirdi.