Moody's: Türkiye'de finans dışı şirketler için görünüm negatif
Moody's Investors Service bugün yayınladığı raporda, Körfez İşbirliği Konseyi, Türkiye ve Güney Afrika'daki finans dışı şirketler için gelecek 12-18 aya dönümk görünümün negatif olduğunu bildirdi.
16.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:52
Moody's Investors Service bugün yayınladığı raporda, Körfez İşbirliği Konseyi, Türkiye ve Güney Afrika'daki finans dışı şirketler için gelecek 12-18 aya dönümk görünümün negatif olduğunu bildirdi.
Kaynak: Dunya.com