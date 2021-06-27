Montpellier, Fransa'da azalan yayın gelirleri sonrası Belhanda transferini askıya aldı

Galatasaray'ın Mart ayında sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda, Montpellier'le imza aşamasına gelmişti. Ancak Fransız ekibinin başkanı Nicollin, transferin şimdilik beklemeye alındığını belirtti. Başkan yaptığı açıklamada, "Belhanda ile sözlü anlaşmaya varmıştık ancak Fransa'da azalan yayın gelirleri nedeniyle bu transferi beklemeye aldık" ifadelerini kullandı.