Montpellier Başkanı Laurent Nicollin: Belhanda ile yüzde 90 oranında anlaşma sağladık
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Montpellier Başkanı Laurent Nicollin: Belhanda ile yüzde 90 oranında anlaşma sağladık

Montpellier Başkanı Laurent Nicollin: Belhanda ile yüzde 90 oranında anlaşma sağladık
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TT Stadı'nın zeminini yöneticiler üzerinden eleştirmesinin ardından Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Younes Belhanda'nın eski kulubü Montpellier'e dönmesi an meselesi. Fransız ekibinin başkanı Laurent Nicollin yaptığı açıklamada, "Buraya geri gelmek istemesi beni çok mutlu etti. Yüzde 90 oranında anlaşma sağladık diyebilirim ancak futbolda imza olmadığında bir şeylerin bittiğini söylemek kolay değil" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan apar topar gönderilen Belhanda, eskiden formasını giydiği Montpellier'le büyük oranda anlaştı. Fransız kulübünün başkanı, Faslı futbolcuyla yüzde 90 oranında anlaşma sağladıklarını belirtti.

"BELHANDA İLE YÜZDE 90 ANLAŞTIK"

Belhanda ile görüştüklerini söyleyen Nicollin, "Belhanda, Galatasaray'dan gönderildikten sonra benimle temasa geçti ve geri dönmek istediğini iletti. 10 gün önce tekrar görüştük. Belhanda'ya bizim teklifimize göre çok daha iyi teklifler, çok daha egzotik öneriler var ancak ailesi ile birlikte buraya geri gelmek istiyor. Buraya geri gelmek istemesi beni çok mutlu etti. Yüzde 90 oranında anlaşma sağladık diyebilirim ancak futbolda imza olmadığında bir şeylerin bittiğini söylemek kolay değil. Ne kadar kaliteli ve üst düzey bir oyuncu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Montpellier Başkanı Laurent Nicollin: Belhanda ile yüzde 90 oranında anlaşma sağladık - Haberler Spor
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