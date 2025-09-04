Haberler

Montella Türk mü olacak, Montella Türk ismi ne olacak?
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kısa süre içerisinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Türk vatandaşlığına geçeceğini açıkladı. Hacıosmanoğlu, yaptığı değerlendirmede "Montella'yı en kısa zamanda Türk kimliğiyle aramızda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun ilk karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın ardından konuşan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, zaferin sevincini paylaşırken Montella için vatandaşlık müjdesini de kamuoyuna duyurdu.

MONTELLA TÜRK VATANDAŞI OLUYOR

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maç sonrası yaptığı değerlendirmelerde uzun süredir gündemde olan Vincenzo Montella'nın Türk vatandaşlığına geçeceği yönündeki iddiaları netleştirdi. Hacıosmanoğlu, bu söylentileri doğrulayarak sürecin başlayacağını duyurdu.

'EN KISA ZAMANDA'

Hacıosmanoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Vincenzo Montella'yı en kısa zamanda Türk vatandaşı yapacağız." sözleriyle gelişmeyi resmen kamuoyuna aktardı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Göreve geldiğinden bu yana A Milli Takım'ın başında 24 karşılaşmaya çıkan İtalyan çalıştırıcı; 13 kez galibiyet, 4 kez beraberlik ve 7 kez mağlubiyet elde etti. Montella, bu süreçte maç başına 1.79 puan ortalamasıyla dikkat çekti.

