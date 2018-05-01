Monde Selection'dan Anadolu Efes'e 12 Ödül

Uluslararası Kalite Enstitüsü Monde Selection, Anadolu Efes'in 10 ürününü, dokuz altın ve bir gümüş madalya ve iki de "toplam kalite ve lezzet ödülü" ile ödüllendirdi.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes'in 10 ürünü, dünyanın en köklü ve tanınmış uluslararası kalite enstitüleri arasında yer alan ve her yıl dünyanın en iyi lezzetlerini seçen Uluslararası Kalite Enstitüsü Monde Selection tarafından dokuz altın ve bir gümüş ödüle layık bulundu" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Türkiye'yi başarıyla temsil eden Anadolu Efes; altın madalyaları Efes Pilsen, Efes Malt, Bomonti, Bomonti Red Ale, Efes Xtra, Efes Xtra Shot, Efes Brewmaster Serisi Red Ale, Efes Brewmaster Serisi White Ale ve Bomonti Filtresiz ürünleri ile, gümüş madalyaları ise Efes Pilsen Pastörsüz ürünü ile kazandı.

"Ayrıca, Efes Malt ve Efes Xtra sadece üç yıl üst üste altın madalya kazanan markalara verilen 'Uluslararası Yüksek Kalite Ödülü'ne layık görüldü.

"Türkiye'de sektörünün lideri, aynı zamanda Avrupa'nın altıncı ve dünyanın 14'üncü en büyük bira üreticisi olan Anadolu Efes ödüllerini, 24 Mayıs gününde İspanya'nın Valencia kentinde gerçekleştirilecek törende alacak.

"Efes Pilsen ve Efes Malt ürünleri ile sürdürülebilir kaliteli üretim standardını yakalamasından dolayı, geçen günlerde Alman Bira ve Malt Üreticileri Birliği tarafından kurulan VLB'den de 'Kalite Sertifikası' almaya hak kazanmıştı.

"Kaliteden asla ödün vermeyen Anadolu Efes, Monde Selection'dan aldığı 10 yeni madalya ve iki "Uluslararası Yüksek Kalite Ödülü" ile toplam kalite ve lezzet ödülü sayısını 97'ye ulaştırdı." (Fotoğraflı) - İstanbul