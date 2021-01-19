Monchengladbach - Werder Bremen Bundesliga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanla beklenen maçları bugün oynanıyor. Peki Monchengladbach - Werder Bremen maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Bundesliga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Monchengladbach - Werder Bremen maçıdır. Peki Monchengladbach - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

MONCHENGLADBACH - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Monchengladbach - Werder Bremen maçı 19 Ocak Salı günü (bugün) akşam saat 20:30 'da başlayacaktır.

MONCHENGLADBACH - WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Monchengladbach - Werder Bremen maçını S Sport Plus, S Sport 2 D-Smart 79, Kablo TV 241, Tivibu 74, Web , Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 kanallarından izleyebilirsiniz.

MONCHENGLADBACH - WERDER BREMEN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Borussia Park, Monchengladbach'da oynanacak.