Monaco'nun Yıldızı Cesc Fabregas'ın Lyon Maçındaki Pası, Sosyal Medyada Gündem Oldu

Fransa Liginde Monaco, sahasında Lyon'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Ligde kötü günler geçiren Monaco bu galibiyetle kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Ancak maçtan çok Monaco'nun başarılı oyuncusu Fabregas'ın verdiği pas gündem oldu.

PAS SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Orta sahada takım arkadaşına estetik bir pas veren Fabregas, sosyal medyada gündem oldu. Yıldız oyuncunun pası sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok kez kez paylaşıldı.