Monaco'nun Yıldızı Cesc Fabregas'ın Lyon Maçındaki Pası, Sosyal Medyada Gündem Oldu
Monaco'nun Lyon'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ev sahibi ekibin yıldız oyuncusu Cesc Fabregas'ın pası sosyal medyayı salladı.
Fransa Liginde Monaco, sahasında Lyon'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Ligde kötü günler geçiren Monaco bu galibiyetle kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Ancak maçtan çok Monaco'nun başarılı oyuncusu Fabregas'ın verdiği pas gündem oldu.
PAS SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Orta sahada takım arkadaşına estetik bir pas veren Fabregas, sosyal medyada gündem oldu. Yıldız oyuncunun pası sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok kez kez paylaşıldı.
YORUMLAR (3)
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Futbolcu olaydım da ben de böyle bi pas ataydım.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TAnzim benzin satışı istiyoruzCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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3. Havalani alp yapıda çalıştık paranızı alamadık 3 aylık maaşımız duruyorCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır