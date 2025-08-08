Monaco Inter CANLI hangi kanalda? Monaco Inter maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Monaco Inter maçı hangi kanalda? Monaco Inter hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Monaco Inter maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Monaco Inter maçını hangi kanal veriyor? İşte Monaco Inter maçı yayın bilgisi haberimizde...

MONACO INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Monaco Inter maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç, Monaco'da, Stade Louis II Stadyumu'nda oynanacak.

MONACO INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco Inter maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmamaktadır.