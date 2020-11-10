Moise Kean, profesyonel olmak için 1 yıl annesinden gizli okula gitmediğini söyledi
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Moise Kean, profesyonel olmak için 1 yıl annesinden gizli okula gitmediğini söyledi

10.11.2020 14:45 | Son Güncelleme: 10.11.2020 15:14

Sezon başında Everton'dan PSG'ye kiralanan forvet Moise Kean, profesyonel olmak için annesinden gizli 1 yıl boyunca okula gitmek yerine antrenmana gittiğini itiraf etti.

Bu yaz Everton'dan PSG'ye giden 20 yaşındaki golcü Moise Kean, profesyonel olma yolunda annesinden gizli şekilde 1 yıl okula gitmediğini söyledi.

"ANNEM OKULA GİTTİĞİMİ SANIYORDU"

Evden okula gitmek için gittiğini belirten İtalyan futbolcu, "Annem okula gittiğimi sanıyordu ancak gerçek öyle değildi. Okulla hiç iyi bir arkadaş olamadım. 1 yıl boyunca, annem evden çıktığımda okula beni uğurladı ancak ben okula gitmedim. Sabahları idman vardı ve ben hep idmana gidiyordum. Sonra ilk maçıma çıktım ve beni televizyonda görmüş, inanamadı. Maçtan sonra onu aradım ve 1 yıldır okula gitmediğimi söyledim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon PSG'de toplam 9 maçta görev alan genç golcü, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Moise Kean, profesyonel olmak için 1 yıl annesinden gizli okula gitmediğini söyledi
Haber Yorumları (1)
DE: Eskiden olsa kötü örnek derdim ama şimdi okula her giden meslek sahibi olamıyor maalesef. Böyle fırsatlar varsa değerlendirilmeli.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 15:14:10. #1.14#
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