Moise Kean'ın Lorient'e Attığı Gol
18.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:15
Paris Saint-Germain, Aralık 2020'de Lorient'e karşı Parc des Princes'te 2-0 kazandı. Kylian Mbappé'nin penaltıdan attığı golle perdeyi açmasının ardından zaferi mühürleyen gol ise Moise Kean'dan geldi.
Paris Saint-Germain, Aralık 2020'de Lorient'e karşı Parc des Princes'te 2-0 kazandı. Kylian Mbappé'nin penaltıdan attığı golle perdeyi açmasının ardından zaferi mühürleyen gol ise Moise Kean'dan geldi.
Kaynak: Dugout