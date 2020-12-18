Moise Kean'ın Lorient'e Attığı Gol
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Moise Kean'ın Lorient'e Attığı Gol

18.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:15

Paris Saint-Germain, Aralık 2020'de Lorient'e karşı Parc des Princes'te 2-0 kazandı. Kylian Mbappé'nin penaltıdan attığı golle perdeyi açmasının ardından zaferi mühürleyen gol ise Moise Kean'dan geldi.

Paris Saint-Germain, Aralık 2020'de Lorient'e karşı Parc des Princes'te 2-0 kazandı. Kylian Mbappé'nin penaltıdan attığı golle perdeyi açmasının ardından zaferi mühürleyen gol ise Moise Kean'dan geldi.

Moise Kean'ın Lorient'e Attığı Gol

Kaynak: Dugout

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