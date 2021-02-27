Mohamed, taraftarın merakını en sonunda giderdi: Lakabım anakonda

13 yaşındaki çocuk, üç cümlelik intihar mektubu bırakıp kendini astı

Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed, BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Gol atmasından çok takımın kazanmasının önemli olduğunu söyleyen Mohamed, lakabının anakonda olduğunu itiraf etti.

Galatasaray'da adeta fırtına gibi esen Mostafa Mohamed muhteşem performansını Erzurumspor'a attığı iki golle sürdürdü.

"TAKIMIN KAZANMASI ÖNEMLİ"

Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Mostafa Mohamed, "Bütün Galatasaray camiasına tebrikler. Önemli bir galibiyet aldık. İyi oyun da çok önemli. Gol atmamdan ziyade takımımın kazanması benim için çok önemli" dedi.

"OK SEVİNCİMİ ÇOK SEVİYORUM"

Galatasaray taraftarının merak ettiği lakabını da söyleyen golcü oyuncu, "Ok sevincini çok seviyorum. Diğeri ailemle ilgili bir sevinç. O sevinci çok seviyorum. Lakabım anakonda." dedi.