Mohamed Salah, evsiz bir adamı tacizden kurtararak 100 sterlin verdi
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Mohamed Salah, evsiz bir adamı tacizden kurtararak 100 sterlin verdi

07.10.2020 15:50 | Son Güncelleme: 07.10.2020 16:27

Mohamed Salah, saha içinde gösterdiği performansın yanı sıra, saha dışındaki duyarlılığı ile de gönülleri fethetti. Mısırlı yıldız, benzin istasyonunda karşılaştığı evsiz bir adamı, bir grubun sözlü tacizinden kurtardı ve 100 sterlin verdi.

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, 6 yıldır sokaklarda yaşayan David Craig'e uzattığı yardım eliyle İngiliz basınının gündemine geldi.

Premier Lig'in son şampiyonunun Arsenal'i 3-1 mağlup ettiği maçın ardından bir benzin istasyonuna giden Salah, burada bir grup insanın David Craig'i taciz ettiğini gördü. Craig'e hakaret eden ve neden dilendiğini sorup bir yerde çalışması gerektiğini söyleyen kişilere müdahale eden Salah, grubun oradan uzaklaşmasını sağladı.

Mohamed Salah, evsiz bir adamı tacizden kurtararak 100 sterlin verdi

"SALAH BENİM İÇİN GERÇEK BİR KAHRAMAN"

Yaşadığı olayı anlatan David Craig, "Salah, birkaç kişinin beni rahatsız ettiğini gördü. Yanlarına giderek onlara 'Birkaç yıl sonra siz de böyle olabilirsiniz' dedi ve sonra bankamatiğe giderek bana 100 sterlin verdi. Çok heyecanlandım çünkü onun büyük bir hayranıyım. Salah, benim gözümde gerçek bir kahraman ve ona teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mohamed Salah, evsiz bir adamı tacizden kurtararak 100 sterlin verdi

Mısırlı futbolcu, daha önce çeşitli yerlerde işçi olarak çalışan 50 yaşındaki Craig için yaptığı bu davranış, birçok kesim tarafından takdirle karşılandı.

Mohamed Salah, evsiz bir adamı tacizden kurtararak 100 sterlin verdi
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