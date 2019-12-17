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Modern Barcelona'nın Mimarı Johan Cruyff

Johan Cruyff, hem oyunculuk döneminde hem de teknik direktörlük döneminde Barcelona tarihine adını kazımış bir isim. Ajax altyapısından öğrendiği Total Futbol anlayışını Katalan ekibine de taşıyan Cruyff, 21. yüzyılda Avrupa futboluna damga vuran La Masia akademisinin kurucularından biriydi. Cruyff'un mirası Barcelona arması altında hep yaşayacak.

17.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:16

, hem oyunculuk döneminde hem de teknik direktörlük döneminde tarihine adını kazımış bir isim. altyapısından öğrendiği Total Futbol anlayışını Katalan ekibine de taşıyan Cruyff, 21. yüzyılda Avrupa futboluna damga vuran La Masia akademisinin kurucularından biriydi. Cruyff'un mirası Barcelona arması altında hep yaşayacak.

Kaynak: Dugout

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