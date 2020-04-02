Moda ve Hazır Giyim Federasyonu: Hızlı toparlanma için üretim ve istihdam korunmalı Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, koronavirüs salgınının olumsuz etkileri sonrası toparlanma için üretim ve istihdamın korunması gerektiğini belirterek, "Salgın sonrası ekonomimizin hızla toparlanması açısından sektörümüzün ayakta ve güçlü olması...

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, koronavirüs salgınının olumsuz etkileri sonrası toparlanma için üretim ve istihdamın korunması gerektiğini belirterek, "Salgın sonrası ekonomimizin hızla toparlanması açısından sektörümüzün ayakta ve güçlü olması büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada,Türkiye'nin öz kaynağıyla dönen tekstil ve hazır giyimin gerçek anlamda ihracatın birinci sektörü olduğunu kaydederek, deri, deri konfeksiyon ve ayakkabı da dahil edildiğinde 30 milyar dolarlık dış satış gerçekleştiğini aktardı.

Sektörün, dış ticarette öncü olmasının dışında en büyük özelliklerinden birisinin de istihdam yoğunluğu olduğunu kaydeden Öztürk, koronavirüs salgınının, sektörün en büyük pazarı Avrupa başta olmak üzere küresel ölçekte bir olağanüstü hale neden olduğunu anlattı.

Öztürk, Türkiye genelinde 30 üye derneği ve bunlara bağlı 9 bin 300'ün üzerinde firmayı temsil ettiklerini, kriz sonrası telekonferansla toplantılar yaparak bölgelerdeki başkanların görüşlerini aldıklarını belirterek, gıda, sağlık ve lojistik dışında tüm sektörlerin adeta durma noktasına geldiğini bildirdi.

Ulusal ve küresel zincirlerin mağazalarının kapanması nedeniyle önce yüzde 50 kapasitelere düşen tekstil ve hazır giyim firmalarının büyük çoğunluğunun üretimi durdurduğunu anlatan Öztürk, "Koronavirüs salgını sonrası zincir mağazalarının kapanması ve Avrupa'dan siparişlerin iptal edilmesiyle çarklar durma noktasına geldi. Kriz sonrası ekonomide toparlanma için üretim ve istihdamın korunmalı." ifadesini kullandı.

Öztürk, istihdam ve ihracatta bu denli öneme sahip tekstil ve hazır giyim sektörünün desteklenmesinin önemli olduğuna vurgu yaparak, şu açıklamalarda bulundu:

"Salgın sonrası ekonomimizin hızla toparlanması açısından sektörümüzün ayakta ve güçlü olması büyük önem taşıyor. Hükümetimizin sağlık alanında aldığı önlemleri destekliyor ve takdir ediyoruz. Ekonomik olarak da bu özel durumda, olağanüstü kararlar almalı ve hızla uygulamalıyız. Uzmanların öngörülerine göre virüsün etkisini yitirmesi nisan sonu ya da mayıs ortasını bulacak. Ama virüsün ekonomik etkileri hemen bitmeyecek. Şimdiden ekonomi başta olmak üzere her alanda kendimizi yeni aksiyonlara hazır hale getirmeliyiz."

"Krizden herkes ciddi ders çıkarmalı"

Öztürk, süreçte tedarik zincirlerinde kırılmalar olduğunu kaydederek, firmalar arasında ödemelerden kaynaklı sıkıntıların şimdiden başladığını bildirdi.

Ham madde tarafında başta Çin ve Uzakdoğu olmak üzere dışarıya bağımlılığın söz konusu olduğunu kaydeden Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Bu krizden herkesin ciddi bir ders çıkarması gerekiyor. Güçlü ve zayıf yönlerimizi, kriz sonrası günlük ve ekonomik yaşamımızı sürdürebilmemiz için yapılması gerekenleri gözden geçirmeliyiz. Çok fazla olan avantajlı yanlarımızı bugünden iyi hazırlar, bir eylem planıyla koruma tedbirlerini alırsak bunun üstesinden gelebiliriz. Bilim kurulu koronavirüsle ilgili sağlık konusunda nasıl karar alıyor ve hızla

uygulamaya konuluyorsa aynı şeyi ekonomide yapmalıyız. Ekonomide toparlanma için üretim ve istihdamın korunması şart."

Ülke olarak potansiyelin çok yüksek olduğunu bildiren Öztürk, "Ancak bunu bugün alacağımız koruma tedbirleriyle kriz sonrasına taşırsak bu potansiyelimizi daha iyi değerlendirmiş oluruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA