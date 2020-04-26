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İnşaat Mühendisleri Odası, Ekonomi, Haber

MOBSAD: Stok desteği alırsak sektör 3-5 ay kendisini idare eder

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, çarkların durmaması için tüm sektör oyuncuları olarak üretimlerine devam ettiklerini ve stok çalıştıklarını belirterek, "Stok desteği alırsak sektör 3-5 ay kendisini idare etmiş olur.

26.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:44
MOBSAD: Stok desteği alırsak sektör 3-5 ay kendisini idare eder

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, çarkların durmaması için tüm sektör oyuncuları olarak üretimlerine devam ettiklerini ve stok çalıştıklarını belirterek, "Stok desteği alırsak sektör 3-5 ay kendisini idare etmiş olur." ifadelerini kullandı.

MOBSAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gürcan, mobilya sektöründe mağazalar da dahil edildiğinde 65 bin iş yeri bulunduğunu ve sektörün, doğrudan 200 bin kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Sektörde 10 bin ihracatçı ve 36 bin üretici bulunduğunu kaydeden Gürcan, bu anlamda son dönemde en fazla kendisinden söz edilen sektörlerin başında gelen mobilya sektörünün, 2020 yılına KDV'nin yüzde 8'e indirilmesiyle iyi bir başlangıç yaptığını, ocak ayındaki İMOB fuarıyla önemli iş bağlantıları gerçekleştirdiğini kaydetti.

Gürcan, ocak-şubat aylarında yüzde 15'lik bir büyüme yakalandığını belirtirken, koronavirüs salgını sonrasında ise durumun değiştiğini anlattı. Gürcan, "Sektörümüz mart ayında yüzde 30, nisan ayında da yüzde 50-60 düşüş gösterecek. Şu an çarkların durmaması için tüm sektör oyuncuları olarak üretimlerimize devam ediyoruz." bilgilerini verdi.

Nuri Gürcan, ilk tedbirleri alan sektörlerden biri olduklarını, bütün çalışanların ateş ölçerle ölçüldüğünü, sosyal mesafenin en üst düzeyde olduğunu, hijyen, maske, eldiven gibi tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

Bankaların kredi kullandırmadıklarını ifade eden Gürcan, çarkların dönebilmesi için siparişlerin gelmesi gerektiğini belirterek, "Stoka çalışıyoruz. Fakat stok çalışabilmemiz için de malzemeye, işçinin parasını ödeyecek finansmana ihtiyacımız var. Stok desteği alırsak sektör 3-5 ay kendisini idare etmiş olur." değerlendirmesinde bulundu.

Tedarik zinciri konusunda da ciddi sıkıntılar olmasına rağmen bunların aşılamayacak sorunlar olmadığını kaydeden Gürcan, şunları kaydetti:

"Özellikle perakende kısmında kira ödemelerinin ötelenmesi gerekiyor. Devletimiz icra takibini engelledi ama tabii ki firmaların buralara ciddi yatırımları var. Mobilya sektöründe mağazalara çok fazla dekorasyon yatırımı yapıldığı için mağazanızı bir anda kapatamıyorsunuz. Bazı mal sahipleri ile ciddi anlaşmazlıklar yaşanıyor. Burada belki bir yasa çalışması yapılırsa ve kiralar 3-6 ay ertelenirse, sektörümüze fayda sağlar. 3 milyar dolar dış ticaret fazlası veren sektör, iyi ihtimalle haziran ayında hayatın yavaş yavaş normale dönmesiyle birlikte rahatlayacak."

Gürcan, bu süreçte Çin'in kaybedeceği pazarları nasıl değerlendirebileceklerine odaklandıklarını belirtirken, ham maddede yerli üretimin ağırlık kazanmasının önemin vurguladı.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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