Mobilya sektörü devlet desteği bekliyor Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde mobilya sektörü özelinde bir iyileştirme maddesi yer almadığına işaret eden MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, "KDV ödemelerinin 6 ay ertelenmesi, istihdamı koruyucu önlem ve ilave destek paketleri de sektörümüze can suyu olacaktır" dedi.

Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde mobilya sektörü özelinde bir iyileştirme maddesi yer almadığına işaret eden MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, "KDV ödemelerinin 6 ay ertelenmesi, istihdamı koruyucu önlem ve ilave destek paketleri de sektörümüze can suyu olacaktır" dedi. Kaynak: Dunya.com