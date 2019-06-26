Mnuchin: Ticaret anlaşmasının yüzde 90'ı tamamlandı

– ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliklerini sona erdirecek olan ticaret anlaşmasının yüzde 90'ının tamamlandığını söyledi.

CNBC'ye konuşan Mnuchin, "Yolun yüzde 90'ını tamamladık ve bence bunu tamamlamak için yol açık" dedi.

Mnuchin ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in arasındaki ikili ilişkinin görüşmelerde etkili olamasını beklediğini söyledi ve "Başkan Trump ve Başkan Xi'nin iyi ilişkileri var, son G20 Zirvesi çok verimli geçmişti" diye ekledi.

Kaynak: DHA