MKE Ankaragücü'nde Metin Akyüz başkan adaylığını açıkladı Açıklaması
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MKE Ankaragücü'nde Metin Akyüz başkan adaylığını açıkladı Açıklaması

MKE Ankaragücü'nde Metin Akyüz başkan adaylığını açıkladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü'nde Metin Akyüz, yarın yapılacak olağan genel kurulda başkan adayı olduğunu açıkladı.

MKE Ankaragücü'nde Metin Akyüz, yarın yapılacak olağan genel kurulda başkan adayı olduğunu açıkladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde düzenlendiği toplantıda başkent kulübünün başkanlığına adaylığını açıklayan Akyüz, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kendilerine destek vermek zorunda olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğini beklediklerini aktaran Akyüz, "Niye, biz devletimize milletimize bayrağımıza bağlı insanlarız ve çok seviyoruz. Burası siyaset meydanı değil, Ankaragücü. Ankaragücü siyaset üstüdür." ifadelerini kullandı.

Siyaset yapan insanların Ankaragücü'nü bulundukları yerlerden destekleyeceğini dile getiren Metin Akyüz, "Çünkü Ankaragücü sadece bir kulüp değil. Ankaragücü'nün şanı şerefi mazisi var. Bu ülke için şehitler vermiş bir Ankaragücü var. Buna kimse karşı çıkamaz. Doğru tektir. Biz bu doğrular üzerinden gidiyoruz. Bunun için de Fatih Bey'in 'Aday olmayacağım', Faruk Koca'nın 'Ben yokum' demesiyle ben adaylığa karar verdim. Çünkü burası sahipsiz değildir. Bununla ilgili de her türlü çalışmalarımı tamamladım. " diye konuştu.

Metin Akyüz, yönetim kurulu listesinde kimlerin yer aldığına ilişkin soruyu ise "Diğer aday Faruk Koca açıklamadığı için ben de açıklamamayı tercih ediyorum. Listemde futboldan anlayan ve para verebilecek insanlar var." şeklinde cevapladı.

MKE Ankaragücü'nde Metin Akyüz başkan adaylığını açıkladı Açıklaması
MKE Ankaragücü'nde Metin Akyüz başkan adaylığını açıkladı Açıklaması
MKE Ankaragücü'nde Metin Akyüz başkan adaylığını açıkladı Açıklaması
MKE Ankaragücü'nde Metin Akyüz başkan adaylığını açıkladı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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