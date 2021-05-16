MKE Ankaragücü Başkanı Mert: "Yapılacak olağan genel kurulda aday olmayacağım"
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MKE Ankaragücü Başkanı Mert: "Yapılacak olağan genel kurulda aday olmayacağım"

MKE Ankaragücü Başkanı Mert: 'Yapılacak olağan genel kurulda aday olmayacağım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, bu hafta yapılması planlanan genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, bu hafta yapılması planlanan genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

MKE Ankaragücü'nde mevcut başkan Fatih Mert, 20 Mayıs Perşembe günü Eryaman Stadyumu'nda yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da aday olmayacağını duyurdu. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayınlayan MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Büyük umutlarla başladığımız bir sezonu maalesef hiç istemediğimiz bir yerde tamamladık. Bir Ankaragücü sevdalısı olarak büyük bir üzüntü içerisindeyim. Ekonomik olarak bitmiş bir noktadan devraldığımız ve büyük mücadeleler ile bir noktaya getirdiğimiz kulübümüzün önü geçmişe göre çok daha açıktır. Yapılacak olağan genel kurulda aday olmayacağımı bildiriyorum. İnanıyorum ki MKE Ankaragücü oluşacak yeni yönetimle önümüzdeki sezon tekrar Süper Lig'deki yerini alacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

MKE Ankaragücü Başkanı Mert: 'Yapılacak olağan genel kurulda aday olmayacağım'
MKE Ankaragücü Başkanı Mert: 'Yapılacak olağan genel kurulda aday olmayacağım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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