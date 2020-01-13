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MKE Ankaragücü Başkanı Mert: "Transferi açmak için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz"

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'in açıklaması ANKARA - MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

13.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:00
MKE Ankaragücü Başkanı Mert:

MKE Ankaragücü Başkanı 'in açıklaması ANKARA - MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: MKE Ankaragücü Başkanı Mert: "Transferi açmak için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz"
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