MKE Ankaragücü Başkanı Mert: "Transferi açmak için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz"
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'in açıklaması ANKARA - MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
13.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:00
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'in açıklaması ANKARA - MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: MKE Ankaragücü Başkanı Mert: "Transferi açmak için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz"
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