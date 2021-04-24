Mitsubishi çip tedariki problemi nedeniyle gelecek ay Japonya ve Tayland'da üretimini düşürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mitsubishi çip tedariki problemi nedeniyle gelecek ay Japonya ve Tayland'da üretimini düşürüyor

Mitsubishi çip tedariki problemi nedeniyle gelecek ay Japonya ve Tayland'da üretimini düşürüyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Otomobil üreticisi Mitsubishi Motors, yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle mayıs ayında Japonya ve Tayland'daki tesislerinde üretimi düşürecek.

Otomobil üreticisi Mitsubishi Motors, yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle mayıs ayında Japonya ve Tayland'daki tesislerinde üretimi düşürecek.

Mitsubishi Motors'dan yapılan açıklamaya göre firma, akıllı telefon, ev gereçleri, oyun konsolları ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, tedarik sıkıntısı çekiyor.

Japon firma tedarik problemi sebebiyle mayısta Japonya'nın güneybatısındaki Aiçi ve Okayama fabrikaları ile Tayland'da bulunan tesisinde seri üretimi yaklaşık 16 bin adet azaltacak.

Kyodo ajansının haberine göre Mart'ta 4 bin, bu ay ise 7 bin 500 adeti bulan üretim kesintisi, gelecek ay ile birlikte toplamda 27 bini aşacak.

Japon otomobil üreticisi Subaru'nun, çip tedarik problemi nedeniyle bu ay üretim kesintisinin ise 25 bini bulması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Kayseri'de bir garip kaza: Otoparka düşen otomobil dik durdu
Kayseri'de bir garip kaza: Otoparka düşen otomobil dik durdu
Pendik D-100 karayolunda otomobille minibüs çarpıştı! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Pendik D-100 karayolunda otomobille minibüs çarpıştı! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Gelir İdaresi Başkanlığı, bazı beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerini uzattı
Gelir İdaresi Başkanlığı, bazı beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerini uzattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Engin Altay Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Muslera Fatih Terim Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mitsubishi çip tedariki problemi nedeniyle gelecek ay Japonya ve Tayland'da üretimini düşürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 07:33:59. #1.15#

title