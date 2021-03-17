Mislicom 3.Lig Yozgatspor 1959 FK - Halide Edip Adıvarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Yozgatspor 1959 FK - Halide Edip Adıvarspor maçıdır. Peki Yozgatspor 1959 FK - Halide Edip Adıvarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 26. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Yozgatspor 1959 FK - Halide Edip Adıvarspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

YOZGATSPOR 1959 FK - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yozgatspor 1959 FK - Halide Edip Adıvarspor maçı 17 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

YOZGATSPOR 1959 FK - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yozgatspor 1959 FK - Halide Edip Adıvarspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

YOZGATSPOR 1959 FK - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Yozgat'da oynanacak.

YOZGATSPOR 1959 FK - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YUNUS EMRE ÇAKAR(Hakem)

AHMET OĞUZ YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)

DENİZCAN ŞAHİN(2. Yardımcı Hakem)

KAAN KARA(Dördüncü Hakem)

BİLAL YAZICI(Gözlemci)

HALİT UĞURLU(Temsilci)