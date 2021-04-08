Mislicom 3.Lig Yomra Spor - Halide Edip Adıvarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Yomra Spor - Halide Edip Adıvarspor maçıdır. Peki Yomra Spor - Halide Edip Adıvarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 30. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Yomra Spor - Halide Edip Adıvarspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
YOMRA SPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yomra Spor - Halide Edip Adıvarspor maçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
YOMRA SPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Yomra Spor - Halide Edip Adıvarspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
YOMRA SPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Trabzon'da oynanacak.
YOMRA SPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ENGİN ATMACA(Hakem)
BARIŞ ÇİÇEKSOYU(1. Yardımcı Hakem)
VOLKAN BOZ(2. Yardımcı Hakem)
UĞUR BAYDEMİR(Dördüncü Hakem)
FARUK SERTAKAN(Gözlemci)
İBRAHİM TAN(Temsilci)