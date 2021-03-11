Mislicom 3.Lig Tokatspor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Tokatspor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

11.03.2021 01:27 | Son Güncelleme: 11.03.2021 01:31
Mislicom 3.Lig Tokatspor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Tokatspor - Nazilli Belediyespor maçıdır. Peki Tokatspor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Tokatspor - Nazilli Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TOKATSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tokatspor - Nazilli Belediyespor maçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

TOKATSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tokatspor - Nazilli Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TOKATSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tokat'ta oynanacak.

TOKATSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALPER AKARSU(Hakem)

MİKAİL CAN(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA TOSUN(2. Yardımcı Hakem)

NİHAT HARTLI(Dördüncü Hakem)

SERKAN ÇİNAR(Gözlemci)

SİNAN IŞIK(Temsilci)

FATİH HÜSNÜ BERBEROĞLU(Temsilci)

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