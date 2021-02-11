Mislicom 3.Lig Tokatspor - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Tokatspor - Belediye Kütahyaspor maçıdır. Peki Tokatspor - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Tokatspor - Belediye Kütahyaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TOKATSPOR - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tokatspor - Belediye Kütahyaspor maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

TOKATSPOR - BELEDİYE KÜTAHYASPORMAÇI HANGİ KANALDA?

Tokatspor - Belediye Kütahyaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TOKATSPOR - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tokat'ta oynanacak.

TOKATSPOR - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

EMRE YÜKSEL(Hakem)

MERT TÜRK(1. Yardımcı Hakem)

MUHAMMED SAİT EMRE ALAGÖZ(2. Yardımcı Hakem)

MUHAMMED MEHMETCAN SÖYLEMEZ(Dördüncü Hakem)

MURAT YENİCE(Gözlemci)

SEBAHATTİN ARTUN(Temsilci)