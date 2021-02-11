Mislicom 3.Lig Tekirdağspor - Yomra Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Tekirdağspor - Yomra Spor maçıdır. Peki Tekirdağspor - Yomra Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Tekirdağspor - Yomra Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TEKİRDAĞSPOR - YOMRA SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tekirdağspor - Yomra Spor maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

TEKİRDAĞSPOR - YOMRA SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tekirdağspor - Yomra Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TEKİRDAĞSPOR - YOMRA SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tekirdağ'da oynanacak.

TEKİRDAĞSPOR - YOMRA SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BATUHAN BAYAR(Hakem)

EFE KURTULUŞ(1. Yardımcı Hakem)

MURAT ERÖLMEZ(2. Yardımcı Hakem)

FATİH OKHAN(Dördüncü Hakem)

BÜLENT TÜRKEKUL(Gözlemci)

MURAT IŞIK(Temsilci)