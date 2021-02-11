Mislicom 3.Lig Somaspor - Elazığ Karakoçan FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Somaspor - Elazığ Karakoçan FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

11.02.2021 01:09 | Son Güncelleme: 11.02.2021 01:12
Mislicom 3.Lig Somaspor - Elazığ Karakoçan FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Somaspor - Elazığ Karakoçan FK maçıdır. Peki Somaspor - Elazığ Karakoçan FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Somaspor - Elazığ Karakoçan FK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SOMASPOR - ELAZIĞ KARAKOÇAN FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Somaspor - Elazığ Karakoçan FK maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

SOMASPOR - ELAZIĞ KARAKOÇAN FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Somaspor - Elazığ Karakoçan FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SOMASPOR - ELAZIĞ KARAKOÇAN FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manisa'da oynanacak.

SOMASPOR - ELAZIĞ KARAKOÇAN FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YÜCEL BÜYÜK(Hakem)

HAKAN EYGÜ(1. Yardımcı Hakem)

KENAN ÖZCAN(2. Yardımcı Hakem)

NURHAK İBİLİ(Dördüncü Hakem)

MUZAFFER KAŞIKCI(Gözlemci)

ERTUĞRUL ÖZTEN(Temsilci)

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