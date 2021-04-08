Mislicom 3.Lig Şile Yıldızspor - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Şile Yıldızspor - Somaspor maçıdır. Peki Şile Yıldızspor - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?