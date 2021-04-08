Mislicom 3.Lig Şile Yıldızspor - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Şile Yıldızspor - Somaspor maçıdır. Peki Şile Yıldızspor - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 30. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Şile Yıldızspor - Somaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ŞİLE YILDIZSPOR - SOMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şile Yıldızspor - Somaspor maçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
ŞİLE YILDIZSPOR - SOMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Şile Yıldızspor - Somaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ŞİLE YILDIZSPOR - SOMASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da oynanacak.
ŞİLE YILDIZSPOR - SOMASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
MUSTAFA MURAT OĞUZ(Hakem)
ONUR İÇYER(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET KİRİŞÇİOĞLU(2. Yardımcı Hakem)
ÜMİT ÇAKIR(Dördüncü Hakem)
MUZAFFER URLU(Gözlemci)
YAŞAR ÇATAL(Temsilci)
CEM İLDİR(Temsilci)