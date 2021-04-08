Mislicom 3.Lig Payasspor - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Payasspor - Ofspor maçıdır. Peki Payasspor - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 26. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Payasspor - Ofspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
PAYASSPOR - OFSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Payasspor - Ofspor maçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
PAYASSPOR - OFSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Payasspor - Ofspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
PAYASSPOR - OFSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Hatay'da oynanacak.
PAYASSPOR - OFSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
YUNUS EMRE ÇAKAR(Hakem)
CEMALETTİN GÜNDOĞDULAR(1. Yardımcı Hakem)
EREN ÖKSÜZLER(2. Yardımcı Hakem)
ÇAĞRI OĞUZHAN SERPİM(Dördüncü Hakem)
ADEM ELGÖRMÜŞ(Gözlemci)
MURAT KUTANİŞ(Temsilci)