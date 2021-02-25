Mislicom 3.Lig Payasspor - Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Payasspor - Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

25.02.2021 01:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 01:54
Mislicom 3.Lig Payasspor - Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Payasspor - Fatsa Belediyespor maçıdır. Peki Payasspor - Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Payasspor - Fatsa Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

PAYASSPOR - FATSA BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Payasspor - Fatsa Belediyespor maçı 25 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

PAYASSPOR - FATSA BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Payasspor - Fatsa Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

PAYASSPOR - FATSA BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Hatay'da oynanacak.

PAYASSPOR - FATSA BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

EMRE KORKMAZ(Hakem)

ÇAĞLAR ÖZTÜRK(1. Yardımcı Hakem)

HİCRİ YILDIRIM(2. Yardımcı Hakem)

ABDULLAH MURAT YOLDAŞ(Dördüncü Hakem)

HASAN AYKIRI(Gözlemci)

OKAN ARSLAN(Temsilci)

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