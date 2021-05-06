Mislicom 3.Lig Ofspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor play off çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
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Mislicom 3.Lig Ofspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor play off çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 3.Lig Ofspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor play off çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Ofspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçıdır. Peki Ofspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Play Off Müsabakaları çeyrek final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ofspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

OFSPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ofspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı 6 Mayıs Perşembe günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.

OFSPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ofspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

OFSPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Trabzon'da oynanacak.

OFSPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK PAKKAN(Hakem)

EMRAH ÜNAL(1. Yardımcı Hakem)

ANIL USTA(2. Yardımcı Hakem)

ALPER AKARSU(Dördüncü Hakem)

MURAT TÜRKER(Gözlemci)

İBRAHİM KARAMAN(Temsilci)

FATİH HÜSNÜ BERBEROĞLU(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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