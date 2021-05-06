Mislicom 3.Lig Ofspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor play off çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Ofspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçıdır. Peki Ofspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?