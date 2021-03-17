Mislicom 3.Lig Nazilli Belediyespor - Ağrı 1970 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Nazilli Belediyespor - Ağrı 1970 Spor maçıdır. Peki Nazilli Belediyespor - Ağrı 1970 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 26. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Nazilli Belediyespor - Ağrı 1970 Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

NAZİLLİ BELEDİYESPOR - AĞRI 1970 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nazilli Belediyespor - Ağrı 1970 Spor maçı 17 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

NAZİLLİ BELEDİYESPOR - AĞRI 1970 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Nazilli Belediyespor - Ağrı 1970 Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

NAZİLLİ BELEDİYESPOR - AĞRI 1970 SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Aydın'da oynanacak.

NAZİLLİ BELEDİYESPOR - AĞRI 1970 SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ABDULLAH VOLKAN AYDIN(Hakem)

MEHMET GÖKHAN CEYLAN(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET KİRİŞÇİOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET ÇEKİÇ(Dördüncü Hakem)

TOLGA KADAZ(Gözlemci)

TUĞBAY İNAN(Temsilci)

ERTAN SARIKAYA(Temsilci)