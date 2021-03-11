Mislicom 3.Lig Manisaspor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Manisaspor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

11.03.2021 00:56 | Son Güncelleme: 11.03.2021 01:00
Mislicom 3.Lig Manisaspor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Manisaspor - Artvin Hopaspor maçıdır. Peki Manisaspor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 22. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Manisaspor - Artvin Hopaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MANİSASPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisaspor - Artvin Hopaspor maçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 12:00 'da başlayacaktır.

MANİSASPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisaspor - Artvin Hopaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MANİSASPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manisa'da oynanacak.

MANİSASPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

NESLİHAN MURATDAĞI(Hakem)

UFUK UĞURLU(1. Yardımcı Hakem)

SAMET ÖZKUL(2. Yardımcı Hakem)

ASEN ALBAYRAK(Dördüncü Hakem)

ARZU BİNAOĞLU (Gözlemci)

ÇETİN ÇOBAN(Temsilci)

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