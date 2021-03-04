Mislicom 3.Lig Kozan Spor FK - Bergama Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Kozan Spor FK - Bergama Belediyespor maçıdır. Peki Kozan Spor FK - Bergama Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 04 24. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kozan Spor FK - Bergama Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KOZAN SPOR FK - BERGAMA BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kozan Spor FK - Bergama Belediyespor maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

KOZAN SPOR FK - BERGAMA BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kozan Spor FK - Bergama Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KOZAN SPOR FK - BERGAMA BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Adana'da oynanacak.

KOZAN SPOR FK - BERGAMA BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ERDAL YILMAZ(Hakem)

KADİR BEYAZ(1. Yardımcı Hakem)

MİRAÇ BERK KÖLEMEN(2. Yardımcı Hakem)

ERTUĞRUL YILMAZ(Dördüncü Hakem)

ERDAL ORMAN(Gözlemci)

METE KIZILKAYA(Temsilci)

DURALİ TINAS(Temsilci)