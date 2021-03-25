Mislicom 3.Lig Karaman Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Karaman Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor maçıdır. Peki Karaman Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 28. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Karaman Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARAMAN BELEDİYESPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karaman Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor maçı 25 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

KARAMAN BELEDİYESPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karaman Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARAMAN BELEDİYESPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Karaman'da oynanacak.

KARAMAN BELEDİYESPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SAİT TUZCU(Hakem)

MEHMET KAĞAN BİNGÜL(1. Yardımcı Hakem)

MELİH TAN(2. Yardımcı Hakem)

İLAYDA NİHAL ÇETİNER(Dördüncü Hakem)

ESER BİRİNCİ(Gözlemci)

MUZAFFER SATICI(Temsilci)

OKAN ARSLAN(Temsilci)