Mislicom 3.Lig Isparta 32 Spor - Cizre Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Isparta 32 Spor - Cizre Spor maçıdır. Peki Isparta 32 Spor - Cizre Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?