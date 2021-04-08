Mislicom 3.Lig Isparta 32 Spor - Cizre Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Isparta 32 Spor - Cizre Spor maçıdır. Peki Isparta 32 Spor - Cizre Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 30. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Isparta 32 Spor - Cizre Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ISPARTA 32 SPOR - CİZRE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Isparta 32 Spor - Cizre Spor maçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
ISPARTA 32 SPOR - CİZRE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Isparta 32 Spor - Cizre Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ISPARTA 32 SPOR - CİZRE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Isparta'da oynanacak.
ISPARTA 32 SPOR - CİZRE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
YUSUF ZİYA GÜNDÜZ(Hakem)
YAVUZ BAHADIR ORDU(1. Yardımcı Hakem)
AYKUT KÜÇÜK(2. Yardımcı Hakem)
BEKİR DOĞAN(Dördüncü Hakem)
MUHARREM YILMAZ(Gözlemci)
ÇETİN MUNĞAN(Temsilci)
TURGAY BAHADIR SUKAN(Temsilci)