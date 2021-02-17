Mislicom 3.Lig Erbaaspor - Altındağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Erbaaspor - Altındağ Spor maçıdır. Peki Erbaaspor - Altındağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 21. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Erbaaspor - Altındağ Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ERBAASPOR - ALTINDAĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erbaaspor - Altındağ Spor maçı 17 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ERBAASPOR - ALTINDAĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Erbaaspor - Altındağ Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ERBAASPOR - ALTINDAĞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tokat'ta oynanacak.

ERBAASPOR - ALTINDAĞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK AKDAĞ(Hakem)

MUSTAFA BURAK KUŞ(1. Yardımcı Hakem)

GÖKHAN YÜKSEL(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA BAYINDIR(Dördüncü Hakem)

MURAT ŞENER(Gözlemci)

MURAT KİRAZ(Temsilci)