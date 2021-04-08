Mislicom 3.Lig Diyarbekir Spor - Antalya Kemerspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Diyarbekir Spor - Antalya Kemerspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 3.Lig Diyarbekir Spor - Antalya Kemerspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Diyarbekir Spor - Antalya Kemerspor maçıdır. Peki Diyarbekir Spor - Antalya Kemerspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 26. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Diyarbekir Spor - Antalya Kemerspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

DİYARBEKİR SPOR - ANTALYA KEMERSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Diyarbekir Spor - Antalya Kemerspor maçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

DİYARBEKİR SPOR - ANTALYA KEMERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Diyarbekir Spor - Antalya Kemerspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

DİYARBEKİR SPOR - ANTALYA KEMERSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Diyarbakır'da oynanacak.

DİYARBEKİR SPOR - ANTALYA KEMERSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

İLKER YASİN AVCI(Hakem)

BERKAY SALMAN(1. Yardımcı Hakem)

OZAN BURAK AKDUMAN(2. Yardımcı Hakem)

FİKRET HAKAN ABAY(Dördüncü Hakem)

HAKAN AKMISIR(Gözlemci)

AHMET MUHTAR AKINCI(Temsilci)

OKAN ARSLAN(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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