Mislicom 3.Lig Cizre Spor - İçel İdmanyurdu SK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Cizre Spor - İçel İdmanyurdu SK maçıdır. Peki Cizre Spor - İçel İdmanyurdu SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Cizre Spor - İçel İdmanyurdu SK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

CİZRE SPOR - İÇEL İDMANYURDU SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cizre Spor - İçel İdmanyurdu SK maçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

CİZRE SPOR - İÇEL İDMANYURDU SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Cizre Spor - İçel İdmanyurdu SK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

CİZRE SPOR - İÇEL İDMANYURDU SK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Şırnak'ta oynanacak.

CİZRE SPOR - İÇEL İDMANYURDU SK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

GÜREL UZUNER(Hakem)

SALİH BURAK DEMİREL(1. Yardımcı Hakem)

SELÇUK GÖKGÖZ(2. Yardımcı Hakem)

OĞUZHAN KEÇECİ(Dördüncü Hakem)

ADEM ELGÖRMÜŞ(Gözlemci)

İBRAHİM ONAYLI(Temsilci)

ALPER GÖKÇEN(Temsilci)