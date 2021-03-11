Mislicom 3.Lig Cizre Spor - İçel İdmanyurdu SK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 3.Lig Cizre Spor - İçel İdmanyurdu SK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

11.03.2021 01:38 | Son Güncelleme: 11.03.2021 01:57
Mislicom 3.Lig Cizre Spor - İçel İdmanyurdu SK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Cizre Spor - İçel İdmanyurdu SK maçıdır. Peki Cizre Spor - İçel İdmanyurdu SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Cizre Spor - İçel İdmanyurdu SK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

CİZRE SPOR - İÇEL İDMANYURDU SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cizre Spor - İçel İdmanyurdu SK maçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

CİZRE SPOR - İÇEL İDMANYURDU SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Cizre Spor - İçel İdmanyurdu SK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

CİZRE SPOR - İÇEL İDMANYURDU SK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Şırnak'ta oynanacak.

CİZRE SPOR - İÇEL İDMANYURDU SK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

GÜREL UZUNER(Hakem)

SALİH BURAK DEMİREL(1. Yardımcı Hakem)

SELÇUK GÖKGÖZ(2. Yardımcı Hakem)

OĞUZHAN KEÇECİ(Dördüncü Hakem)

ADEM ELGÖRMÜŞ(Gözlemci)

İBRAHİM ONAYLI(Temsilci)

ALPER GÖKÇEN(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Pervin Buldan Fahrettin Koca Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Ferhan Şensoy Meghan Markle
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Cizre Spor - İçel İdmanyurdu SK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 01:59:02. #1.14#
title