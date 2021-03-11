Mislicom 3.Lig Ceyhan Spor - Yomra Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Ceyhan Spor - Yomra Spor maçıdır. Peki Kahta Ceyhan Spor - Yomra Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ceyhan Spor - Yomra Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

CEYHAN SPOR - YOMRA SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ceyhan Spor - Yomra Spor maçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

CEYHAN SPOR - YOMRA SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ceyhan Spor - Yomra Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

CEYHAN SPOR - YOMRA SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Adana'da oynanacak.

CEYHAN SPOR - YOMRA SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YUSUF AYDIN(Hakem)

SEZGİN ALTUN(1. Yardımcı Hakem)

MUHAMMED YILDIZ(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET TAŞDEMİR(Dördüncü Hakem)

VELİ ÜNLÜ(Gözlemci)

ÇETİN MUNĞAN(Temsilci)