Mislicom 3.Lig Ceyhan Spor - İskenderun Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Ceyhan Spor - İskenderun Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 3.Lig Ceyhan Spor - İskenderun Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Ceyhan Spor - İskenderun Futbol Kulübü maçıdır. Peki Ceyhan Spor - İskenderun Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 30. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ceyhan Spor - İskenderun Futbol Kulübü maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

CEYHAN SPOR - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ceyhan Spor - İskenderun Futbol Kulübü maçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

CEYHAN SPOR - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ceyhan Spor - İskenderun Futbol Kulübü maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

CEYHAN SPOR - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Adana'da oynanacak.

CEYHAN SPOR - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK GÜNER(Hakem)

BORAN TURHAN(1. Yardımcı Hakem)

OSMAN BARUK(2. Yardımcı Hakem)

BURAK KAMALAK(Dördüncü Hakem)

HASAN AYKIRI(Gözlemci)

İBRAHİM ALPER GÜMÜŞ(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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